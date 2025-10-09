Afrique: L'Egypte gagne devant le Djibouti et se qualifie au mondial 2026

8 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Egypte s'est qualifiée pour la quatrième Coupe du monde de son histoire, après son succès, 3-0, sur Djibouti, mercredi à Casablanca, à l'occasion de la 9e et avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet).

Leaders du groupe A, avec 23 points et à cinq longueurs du deuxième, le Burkina Faso (18 pts), les coéquipiers de Mohamed Salah sont assurés de terminer premiers, à une journée de la fin des éliminatoires.

Les Pharaons sont jusque-là invaincus dans ces éliminatoires.

Eliminés par le Sénégal en match de barrage lors de la dernière édition du Mondial au Qatar, les Egyptiens vont faire leur retour dans la plus prestigieuse compétition de football, après huit ans d'absence.

Ils rejoignent les Marocains et les Tunisiens qualifiés depuis la huitième journée.

Les Pharaons ont participé aux éditions de 1934 (huitièmes de finaliste) et 1990 (1er tour), toutes deux tenues en Italie et celle de 2018 en Russie (1er tour).

Auteur d'un doublé, dont un sublime lob, lors de cette rencontre, le joueur de Liverpool, Salah est à neuf buts.

L'Egyptien est actuel meilleur buteur du tournoi. Il détrône le Gabonais Denis Bouanga avec ses huit buts. Le gabonais a deux matchs en moins.

L'Egypte affrontera lors de la dernière journée, la Guinée Bissau, dimanche, au Caire International Stadium.

