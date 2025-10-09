Afrique: Nafti ouvre la réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA à Nairobi

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a entamé sa participation au Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement du COMESA en présidant la Délégation Tunisienne à la Réunion des Ministres des Affaires Etrangères des États membres du COMESA, tenue ce 8 octobre 2025 à Nairobi.

Lors de la séance d'ouverture, présidée conjointement par le Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères du Kenya, Musalia Mudavadi, le Ministre des Affaires Etrangères du Burundi, Édouard Bizimana, et la Secrétaire Générale du COMESA, Chileshe Kapwepwe, le Ministre a pris la parole pour rappeler que la Tunisie a adhéré à cet espace régional convaincue de l'importance de l'intégration économique et commerciale du continent africain, et persuadée de la nécessité de contribuer à l'instauration des fondements de la paix et de la sécurité dans cette région d'Afrique, considérant ces éléments comme des facteurs essentiels de progrès et de développement du Marché commun de l'Afrique orientale et australe, ainsi que d'ouverture de nouvelles perspectives pour celui-ci.

Le Ministre a également souligné l'importance de la coordination existante entre le COMESA, l'Organisation des Nations Unies - qui célèbre son 80e anniversaire - et l'Union Africaine, afin de prévenir les crises et de les gérer efficacement à travers le dialogue et la médiation diplomatique.

Il a affirmé que le COMESA est appelé à devenir un vaste espace d'intégration économique et de coopération entre ses membres dans cette partie de l'Afrique, notamment grâce à des programmes ambitieux combinant les dimensions de paix, de sécurité, et de développement économique et social inclusif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres