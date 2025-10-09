Tunisie: Un conseil ministériel trace les grandes lignes de la politique économique et sociale

La cheffe du gouvernement, Sara Zafrani Zanzeri, a présidé, ce mercredi 8 octobre 2025 au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel consacré à la politique économique et sociale de l'État, conformément à une vision nationale globale visant à bâtir une économie nationale qui assure l'équilibre entre justice sociale et croissance économique, et ce, selon les orientations du président de la République, Kais Saied.

En ouvrant les travaux, la cheffe du gouvernement a affirmé que la politique économique et sociale de l'État vise à reconstruire une économie nationale équilibrant justice sociale et développement équitable et inclusif. Elle a souligné que cette démarche s'inscrit dans la concrétisation des principes constitutionnels et la consécration de l'autonomie nationale pour garantir justice sociale et équité entre les différentes catégories.

Elle a ajouté que l'année 2026 revêt une importance particulière puisqu'elle marque la première année de mise en oeuvre du plan de développement 2026-2030, fondé sur un nouveau modèle basé sur la planification ascendante, allant du niveau local au régional, puis au national.

Sara Zafrani Zanzeri a estimé que la politique économique et sociale de l'État s'inscrit dans un processus de construction et de consolidation traduisant les choix nationaux selon la vision du président de la République, afin de concilier les exigences de la justice sociale et les impératifs de la croissance économique, dans le cadre d'une vision nationale globale qui renforce la compétitivité de l'économie et sa résilience face aux fluctuations extérieures.

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdel Hafidh, a présenté un exposé sur les principaux axes de cette politique visant à bâtir une économie nationale sur de nouvelles bases conciliant justice sociale et croissance économique. Cette politique repose sur plusieurs priorités essentielles, notamment :

· la préservation du pouvoir d'achat, en particulier pour les familles pauvres et à revenu limité, afin de renforcer la justice sociale ;

· l'amélioration des indicateurs de production dans plusieurs secteurs vitaux et le rétablissement progressif des équilibres financiers, sur la base des améliorations enregistrées dans la plupart des indicateurs économiques de 2025 ;

· l'accélération du rythme de réalisation des projets de développement considérés comme moteurs de la relance économique et de l'investissement.

La politique économique et sociale de l'État repose sur un ensemble d'axes fondamentaux basés sur des choix nationaux et une vision globale, parmi lesquels :

· la consécration de l'inclusion économique et sociale et du principe d'égalité des chances, à travers l'instauration de la justice sociale en passant par :

· le renforcement du système de sécurité sociale ;

· l'amélioration des services de santé ;

· l'élargissement de la couverture sanitaire ;

· le soutien aux catégories vulnérables ;

· la promotion de l'emploi, la création de postes de travail décents et la réduction du chômage et du travail précaire ;

· la mise à disposition de logements sociaux ;

· le soutien à la création des sociétés communautaires, conformément au décret n°3 de 2025 publié le 3 octobre 2025.

· le renforcement du capital humain et des capacités nationales, en particulier dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, ainsi que dans le développement des activités de jeunesse, sportives et culturelles ;

· l'amélioration de la compétitivité économique et la stimulation de l'investissement grâce à l'amélioration du climat des affaires, aux réformes administratives et à la modernisation de l'administration ;

· le renforcement du développement local et régional et la promotion de la complémentarité entre les régions ;

· la consécration d'un développement global et équitable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, notamment à travers le renforcement des systèmes de production agricole, le développement de la gestion des ressources hydriques, le traitement des eaux usées et le recours aux énergies renouvelables.

En clôturant les travaux du conseil, la cheffe du gouvernement a souligné la nécessité de procéder à des réformes économiques structurelles afin de soutenir le processus de développement inclusif, de concilier justice sociale et croissance économique, et de placer le citoyen au coeur de toutes les politiques sociales et économiques de l'État.