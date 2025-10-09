Tunisie: Coupe Arabe des nations/L'équipe nationale A y sera - Une bonne idée

En engageant la première équipe au lieu d'une deuxième équipe, c'est un signal fort.

Ainsi donc, le plan de bataille pour la prochaine coupe arabe a été mis en place. L'équipe nationale tunisienne participera à cette joute avec son sélectionneur et son équipe première. Il a été prévu que l'équipe disputera ses premiers matchs avec la formation qui sera constituée avec les professionnels locaux, ceux qui évoluent au sein des ligues arabes, ainsi qu'avec les éléments disponibles dont les championnats observent une trêve durant cette période.

Les autres joueurs restants convoqués, et dont les compétitions continuent au niveau des autres ligues européennes, rejoindront l'équipe nationale au Qatar les 8 et 9 décembre. Il n'en demeure pas moins que la Fédération tunisienne de football a entamé des contacts officiels avec les clubs européens, afin de libérer leurs joueurs plus tôt que prévu, pour des matchs amicaux.

Etape préparatoire pour la CAN

Première décision positive, la position qui semble avoir été prise par le Bureau Fédéral et qui consiste à donner pleine confiance au sélectionneur et à ses adjoints pour poursuivre l'aventure en Coupe d'Afrique des Nations. Une décision qui met un terme à bien des supputations qui rejaillissent sur l'ambiance générale de travail.

Seconde bonne décision qui renforcera l'esprit d'équipe et la bonne entente entre les joueurs, celle de se présenter avec tous les atouts. Les prochains matchs de la coupe arabe constitueront de ce fait une étape préparatoire de choix pour la Coupe d'Afrique des Nations.

En d'autres temps, on essayait de « protéger » l'équipe type et cela la privait de bien des avantages. Ceux qui font profiter l'équipe des apports de cette solidarité qui ne s'acquiert que sur le terrain. L'équipe de Tunisie, rénovée par l'apport de jeunes de valeur, avait besoin de ce genre d'engagement.

Sans pour autant négliger la valeur montante des équipes arabes qui ont énormément gagné en qualité et en maturité. De toutes les façons, nous avons tout intérêt à prendre cette coupe arabe au sérieux. La disputer signifie que nous avons accepté d'aborder une épreuve aussi difficile qu'éprouvante et nos joueurs ressentiront sur le terrain cette amélioration du niveau, que l'on a déjà ressentie à la faveur des rencontres amicales livrées ici ou là.