Tunisie: Transition énergétique - L'Organisation tunisienne des énergies propres réclame une réforme urgente

Omar Taïeb, membre du bureau exécutif de l'Organisation tunisienne des énergies propres, a déclaré mercredi 8 octobre 2025 que le rythme actuel de la transition énergétique en Tunisie ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale de maîtrise de l'énergie, laquelle vise à porter la part des énergies renouvelables à 35 % d'ici 2030.

Invité de l'émission Yahdouth fi Tounes diffusée sur les ondes de la radio nationale, il a souligné l'importance du secteur des énergies renouvelables dans la création d'emplois, la génération de richesse et la réduction de la pression sur la demande énergétique.

Il a par ailleurs appelé à une révision des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le système des concessions, qui exige actuellement que l'opérateur soit étranger, tout en plaidant pour l'ouverture du marché aux investisseurs tunisiens.

Dans le même contexte, il a insisté sur la nécessité de numériser l'étude des dossiers relatifs au raccordement des centrales photovoltaïques au sein de la STEG.