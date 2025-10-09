Tunisie: Transition énergétique - L'Organisation tunisienne des énergies propres réclame une réforme urgente

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par S.M.

Omar Taïeb, membre du bureau exécutif de l'Organisation tunisienne des énergies propres, a déclaré mercredi 8 octobre 2025 que le rythme actuel de la transition énergétique en Tunisie ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale de maîtrise de l'énergie, laquelle vise à porter la part des énergies renouvelables à 35 % d'ici 2030.

Invité de l'émission Yahdouth fi Tounes diffusée sur les ondes de la radio nationale, il a souligné l'importance du secteur des énergies renouvelables dans la création d'emplois, la génération de richesse et la réduction de la pression sur la demande énergétique.

Il a par ailleurs appelé à une révision des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le système des concessions, qui exige actuellement que l'opérateur soit étranger, tout en plaidant pour l'ouverture du marché aux investisseurs tunisiens.

Dans le même contexte, il a insisté sur la nécessité de numériser l'étude des dossiers relatifs au raccordement des centrales photovoltaïques au sein de la STEG.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.