Tunisie: ASG - Skander Kasri très proche

Le nouvel entraîneur de l'ASG est confirmé même si le Comité directeur dément avoir conclu tout accord.

Ça ne pouvait pas continuer. Avec six matches sans victoire (cinq défaites et un nul), le Carrelage de Gabès est en chute libre et le remplacement du coach partant, Tarak Jarraya, ne pouvait pas donc attendre. Certes, il y a eu un entraîneur intérimaire pour prendre les rênes de l'équipe, Majd Janzouri, à partir du match contre le CA et un directeur technique promu aussi directeur sportif, Mohamed Mahmoud Morsi, mais il y a urgence d'un technicien expérimenté et rompu aux périodes de crises sur le banc.

Le nom évoqué de Skander Kasri ne fait pas l'unanimité au sein des fans de la Zliza divisés : est-ce que Skander Kasri est en mesure de redresser la barre, lui qui est sorti par la petite porte de l'OB ? En tout état de cause, si l'arrivée de Skander Kasri est confirmée par un Comité directeur encore réticent, le nouveau chef de staff de la Zliza aura bien du pain sur la planche.