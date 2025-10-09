Tunisie: Regard sur la Ligue 2 - Les outsiders se rebiffent

Trois journées se sont écoulées en Ligue 2 et les surprises ne manquent pas dans le groupe B, alors qu'en poule A la logique semble quelque peu respectée, même si, là aussi, un outsider ambitieux « force le passage » menant au podium.

Dans le groupe B donc, un leader et cinq dauphins se détachent légèrement. Premier de cordée, Kalaâ Sport devance ainsi de deux unités le Sporting Moknine, la Stayda, le Progrès de Sakiet Eddaïer, El Gawafel de Gafsa et le Croissant de Redeyef. Que dire sur la hiérarchie actuelle ? Jusque-là, le SG et EGSG tiennent leur rang de gros bras, mais ils se heurtent à la concurrence d'équipes qui montent en gamme et en grade sur les trois dernières journées.

On en vient au ventre du classement à présent avec là aussi un trouble-fête, l'Union de Ksour Essef qui fait plus que résister en devançant une formation habituée à jouer l'accession, à savoir l'AS Kasserine, en compagnie de l'AS Ariana qui a bien débuté la compétition. Par la suite, jusqu'à la 14e place à présent, ça se tient en trois points même si l'Espoir de Bouchema précède au classement un cador tel que Jendouba Sport, ainsi que l'Aigle de Jelma et le Club Sportif de Korba.

Enfin, l'énigme de ce début de saison s'appelle l'Olympique Sidi Bouzid qui ferme la marche avec trois défaites de rang. Inquiétant pour un club habitué à jouer les premiers rôles.

Le BSBouhajla résiste aux cadors

En poule A, comme survolé ci-haut, l'Union de Tataouine et le Croissant Chebbien ont annoncé la couleur assez tôt, menant la course en tête avec toutefois une seule longueur d'avance sur les Verts du CSHL, Baâth Bouhajla et le Croissant de Msaken. Sur cette classification, la surprise s'appelle donc le Baâth Sportif de Bouhajla.

Le BSB est le premier frisson de ce début de saison et une équipe qui n'a pas fini d'inverser la tendance et de détromper les pronostics. Quid des médians et des « irrésolus » jusque-là ?

Si El Makarem occupe seul le 6e rang, le Sporting Ben Arous et l'Astre d'Agareb la talonnent d'une unité, alors que juste derrière, le Stade Africain de Menzel Bourguiba et l'Association Mégrine Sport devancent un quatuor de retardataires, composé de l'Espoir de Hammam-Sousse, l'Union de Boussalem et les deux lanternes rouges, soit le Sfax Railways et les insulaires de l'Océan Club de Kerkennah. Sur ce groupe, la distribution n'a rien de déroutant pour le moment mais l'ESHS devrait réagir en inversant le cycle, sous peine de s'enliser et de douter.