Tunisie: Tennis de table/ Aujourd'hui, le Tournoi International Juniors - Gagner en expérience !

C'est une bonne stratégie qu'adopte la Fédération Tunisienne de Tennis de Table d'accueillir des tournois internationaux pour seniors, mais aussi pour les catégories jeunes. Dans cette perspective, la salle omnisports de Radès accueille à partir d'aujourd'hui et quatre jours durant le Tournoi International Juniors qui comprend la participation de 145 pongistes représentant 20 nations.

Une belle opportunité pour les 51 jeunes pongistes (27 garçons et 24 filles) qui représentent la Tunisie dans ce tournoi. Car quand on sait que la Fédération Tunisienne de Tennis de Table est dotée d'un budget restreint qui la contraint à sélectionner la crème de l'élite pour la faire participer à des stages de préparation et à des tournois internationaux qui ne lui permettent pas forcément de faire la progression sportive nécessaire, amener des échéances internationales à Tunis permet à nos pongistes de côtoyer le gotha mondial à moindres frais.

Les 20 nations participantes à ce tournoi juniors sont : Algérie, Cameroun, Égypte, Inde, Irak, Libye, Nigeria, États-Unis, Iran, Costa Rica, Espagne, France, Allemagne, Italie, Chine Taïpei, Portugal, Suisse, Belgique, Russie et, bien entendu, la Tunisie, pays hôte.

Le Championnat d'Afrique Seniors à Radès aussi

Après le tournoi international juniors, la Fédération Tunisienne de Tennis de Table enchaînera du 12 au 19 octobre par le Championnat d'Afrique seniors qui se tiendra également à la Salle omnisports de Radès. Ce Championnat d'Afrique regroupera les pongistes du continent les mieux cotés à l'échelle mondiale. Cette joute continentale est qualificative au Championnat du monde par équipe qu'abritera Londres du 28 avril au 10 mai 2026. 149 pongistes représentant 25 pays prendront part à ce Championnat d'Afrique Seniors.