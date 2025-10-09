Tunisie: Les Foulées vertes reviennent à la Marsa avec la participation de 1500 coureurs

Les Foulées vertes reviennent les 18 et 19 octobre courant sur la Corniche de la Marsa, avec la participation attendue de 1500 coureurs de différentes régions du pays.

Cette 5e édition comprendra les courses d'1 km, 5 km et 10 km, a déclaré à l'agence TAP Anis Mabrouki, membre du comité d'organisation; ajoutant qu'une telle manifestation allie dimension sportive et sensibilisation au don d'organes.

Une journée de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète sera ouverte aux participants mais également aux non participants le 18 octobre, a-t-il souligné, mettant l'accent sur le rôle capital du sport dans la préservation de la santé physique et mentale de l'individu, puisqu'il renforce les fonctions cardiovasculaires, améliore l'humeur, permet de contrôler le poids et prévient les maladies chroniques.

Mabrouki a, en outre, insisté sur la nécessité d'ancrer la culture du don d'organes, faisant remarquer que le législateur tunisien a facilité les procédures en permettant à chaque citoyen de mentionner « donneur » sur sa carte d'identité nationale.

« Un seul donneur peut sauver jusqu'à cinq vies », a-t-il rappelé.