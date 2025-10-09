Tunisie: Pourquoi - Des infrastructures sous-exploitées...

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Depuis toujours, la ville de Radès a été le lieu de rassemblement de tous les grands événements sportifs. Au début de l'Indépendance, c'était la maison des jeunes (la Maison maghrébine actuellement), située à l'orée de la forêt de Radès, qui hébergeait les équipes nationales de foot et d'autres disciplines.

Actuellement, la ville est le lieu de déroulement de toutes les grandes rencontres sportives nationales et internationales et, paradoxalement et c'est là où je voulais en venir, le sport n'y est pas très développé et même pas du tout, à part l'équipe de basket qui ne marche pas très fort actuellement.

Et si on faisait des campagnes pour encourager les jeunes locaux inactifs -- qui sont nombreux -- à pratiquer le sport (les infrastructures sont là et elles sont sous-exploitées), ne serait-ce pas une bonne chose et un juste retour des choses ?

