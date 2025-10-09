Tunisie: Sfax - Dernier délai au 10 octobre pour libérer les trottoirs non autorisés

La Municipalité de Sfax annonce des mesures strictes contre l'exploitation illégale du trottoir et du domaine public routier par les commerces, restaurants et autres établissements ouverts au public. Dans un communiqué publié ce mercredi 8 octobre 2025, elle rappelle que toute occupation de ces espaces est formellement interdite sans autorisation préalable, conformément à la réglementation en vigueur.

La municipalité souligne que l'utilisation du trottoir doit se faire dans les limites des autorisations délivrées, tout en garantissant la fluidité de la circulation et le droit de passage des piétons. Elle invite ainsi les exploitants à respecter scrupuleusement les surfaces accordées, et à retirer sans délai tout matériel (tables, chaises, barrières, marchandises, équipements, etc.) placé en dehors de ces zones ou empiétant sur la voie publique.

Un ultimatum est fixé au vendredi 10 octobre 2025 pour régulariser les situations : les commerçants concernés sont tenus d'obtenir les autorisations nécessaires et de s'acquitter des redevances correspondantes. Passé ce délai, la municipalité affirme qu'elle entamera des procédures légales à l'encontre des contrevenants, conformément aux lois et règlements municipaux.

Cette décision intervient suite à de nombreuses infractions constatées et au non-respect des autorisations temporaires accordées pour l'occupation du domaine public. Elle s'inscrit dans une démarche visant à préserver l'ordre urbain, à garantir la sécurité des usagers et à lutter contre le phénomène croissant d'occupation abusive de l'espace public.