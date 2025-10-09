Tunisie: Sfax - Dernier délai au 10 octobre pour libérer les trottoirs non autorisés

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Municipalité de Sfax annonce des mesures strictes contre l'exploitation illégale du trottoir et du domaine public routier par les commerces, restaurants et autres établissements ouverts au public. Dans un communiqué publié ce mercredi 8 octobre 2025, elle rappelle que toute occupation de ces espaces est formellement interdite sans autorisation préalable, conformément à la réglementation en vigueur.

La municipalité souligne que l'utilisation du trottoir doit se faire dans les limites des autorisations délivrées, tout en garantissant la fluidité de la circulation et le droit de passage des piétons. Elle invite ainsi les exploitants à respecter scrupuleusement les surfaces accordées, et à retirer sans délai tout matériel (tables, chaises, barrières, marchandises, équipements, etc.) placé en dehors de ces zones ou empiétant sur la voie publique.

Un ultimatum est fixé au vendredi 10 octobre 2025 pour régulariser les situations : les commerçants concernés sont tenus d'obtenir les autorisations nécessaires et de s'acquitter des redevances correspondantes. Passé ce délai, la municipalité affirme qu'elle entamera des procédures légales à l'encontre des contrevenants, conformément aux lois et règlements municipaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette décision intervient suite à de nombreuses infractions constatées et au non-respect des autorisations temporaires accordées pour l'occupation du domaine public. Elle s'inscrit dans une démarche visant à préserver l'ordre urbain, à garantir la sécurité des usagers et à lutter contre le phénomène croissant d'occupation abusive de l'espace public.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.