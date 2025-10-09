Tunisie: L'hôpital Sahloul de Sousse se dote d'un équipement de pointe pour le traitement des calculs rénaux

Le ministère de la santé a annoncé mercredi l'installation d'un équipement médical de pointe à l'hôpital Sahloul à Sousse pour l'élimination des calculs rénaux, moyennant une enveloppe de 1,8 millions de dinars.

Cet équipement, qui est entré en exploitation hier mardi, utilise de nombreuses techniques avancées pour le dépistage et le traitement des maladies rénales et des voies urinaires, a indiqué un communiqué publié par le ministère de la santé.

Il permet également d'éliminer les calculs rénaux sans chirurgie avec une efficacité optimale, de manière à offrir un maximum de confort aux patients et à réduire la durée d'hospitalisation.

Cette initiative illustre la volonté du ministère de la santé de moderniser les équipements des hôpitaux publics et d'offrir les meilleurs services de soins aux citoyens, ajoute le même communiqué.