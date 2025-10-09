Angola: L'exécutif angolais veille à la promotion d'un environnement d'affaires compétitif

Luanda — L'exécutif angolais continuera de promouvoir un environnement d'affaires moderne et compétitif, en s'appuyant sur la force du secteur privé comme moteur de la croissance économique et de la création d'emplois dans le pays, a assuré ce mercredi à Oslo, en Norvège, le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

S'exprimant lors d'une table ronde organisée par l'ambassade d'Angola en Norvège, sur le thème « Construire des partenariats durables et créer des opportunités d'affaires entre l'Angola et la Norvège », le ministre a réaffirmé l'engagement de l'exécutif à maintenir un environnement favorable à l'investissement privé, caractérisé par la stabilité macroéconomique, la sécurité juridique et des incitations concurrentielles.

À cet effet, José de Lima Massano a invité les investisseurs norvégiens à participer activement au processus de transformation économique en cours en Angola.

Il a également salué la confiance et la coopération entre les deux pays, soulignant que les relations bilatérales reposent sur les principes de transparence, d'avantages mutuels et de prospérité partagée.

Le ministre d'État a rappelé que le processus de transformation et de diversification économiques de l'Angola repose essentiellement sur une gestion macroéconomique solide et institutionnellement moderne, ainsi que sur la création d'opportunités d'investissement durables.

Il a noté que l'économie angolaise a progressé de 4,4 % en 2024, sa meilleure performance de la dernière décennie, tirée par les secteurs non pétroliers, notamment l'agriculture, le commerce, la construction et les diamants, le pétrole et le gaz restant les principales sources d'exportation.

Selon le ministre d'État, l'Angola maintient un environnement macroéconomique stable, soutenu par des réserves internationales d'environ 15 milliards de dollars américains, une dette publique inférieure à 60 % du produit intérieur brut et une politique budgétaire prudente, ce qui renforce la confiance des investisseurs internationaux.

Lors de la table ronde sur les partenariats durables et la création d'opportunités d'affaires entre l'Angola et la Norvège, l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX) a présenté des opportunités d'affaires et des mesures incitatives pour les investissements directs étrangers dans les secteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie, des énergies renouvelables, de la pêche et de l'économie bleue, des mines et des minéraux critiques, des infrastructures et de la logistique, ainsi que du tourisme et du patrimoine culturel.

La participation de l'Angola à ce forum s'inscrit dans la stratégie de l'exécutif visant à renforcer la diplomatie économique et à promouvoir l'investissement privé.

Cette stratégie vise à approfondir les partenariats stratégiques entre l'Angola et les pays nordiques, en mettant l'accent sur la coopération économique, énergétique et technologique avec le Royaume de Norvège.