Angola: Des entrepreneurs néerlandais analysent des terres angolaises en vue d'investissements

7 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/CS/SB

Luanda — Une délégation d'entrepreneurs néerlandais visite des terres angolaises à partir de ce mardi afin d'analyser leur potentiel d'investissement dans les secteurs de l'agriculture et des transports.

Ces informations ont été communiquées lundi à Luanda par la directrice du Conseil d'affaires Pays-Bas-Afrique (NABC), Núria Soares.

Selon la responsable, qui s'exprimait lors du premier Forum d'affaires entre l'Angola et les Pays-Bas, les entrepreneurs analyseront la situation des terres angolaises, en commençant par la province de Cuanza Sul.

Elle a indiqué que les entrepreneurs, en visite dans le pays jusqu'au 10 octobre, entendent explorer conjointement les domaines susmentionnés afin de stimuler l'économie angolaise.

Elle a souligné que de nombreux entrepreneurs possèdent déjà des entreprises en Afrique dans divers domaines du développement économique.

Le secrétaire d'État aux Forêts, João da Cunha, a quant à lui qualifié le forum de plateforme fiable où les entrepreneurs des deux pays peuvent identifier des synergies, partager leurs expériences et prendre des mesures concrètes pour de nouveaux investissements et des partenariats durables.

Il a expliqué aux investisseurs néerlandais que le gouvernement angolais considérait l'agroalimentaire comme un secteur prioritaire pour la croissance et la diversification de son économie.

C'est pourquoi il a invité les entrepreneurs néerlandais et angolais à investir, outre la filière avocat, dans la production laitière, l'aviculture, le café, l'horticulture et d'autres secteurs.

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et les Pays-Bas ont été officiellement établies en 1976, peu après l'indépendance de l'Angola en 1975.

Depuis lors, les deux pays ont développé des liens de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du développement durable, de l'éducation, de la santé et de la promotion de la paix et de la sécurité.

