Angola: La présidente du Parlement appelle au respect des institutions démocratiques

8 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a appelé ce mercredi à Luanda au respect des institutions démocratiques légitimement élues, valeurs qui renforcent la crédibilité et le prestige de la Chambre des Lois.

La présidente s'exprimait lors d'une réunion de la Commission permanente de l'Assemblée nationale, dans le cadre des préparatifs de la séance solennelle d'ouverture de l'Année parlementaire, prévue le 15 octobre.

Carolina Cerqueira a exprimé l'espoir que la nouvelle phase législative soit guidée par les principes de responsabilité, de dialogue et d'engagement national, au bénéfice du pays et de tous les Angolais.

« C'est l'occasion de réaffirmer notre engagement envers l'État de droit démocratique et le peuple angolais que nous représentons et servons », a-t-elle souligné.

Pour la présidente de l'Assemblée nationale, l'ouverture de l'Année législative, outre son caractère d'impératif constitutionnel, constitue un moment d'une grande importance politique et institutionnelle.

Le programme de la cérémonie a été conçu sur la base de la séparation et de l'interdépendance des organes souverains, afin de garantir la dignité, le symbolisme et l'harmonie à l'acte parlementaire.

