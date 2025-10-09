Cote d'Ivoire: Football - Bacon FC sacré champion du tournoi de la mutuelle

Le football club des professionnels de la couture de Bacon a été sacré champion du tournoi interprofessionnel de football de la mutuelle de développement de Bacon ( MUDEBA) présidée par le prof Dinard Kouassi. Cette équipe de la haute couture de bacon a battu celle des professionnels d'hévéa sur un score d'un but à zéro lors de la finale de la 3e édition du tournoi interprofession de football tenue, samedi 04 octobre 2025 au terrain du groupe scolaire Bacon Sud.

Le président du comité interprofession départemental ( CID) d'Akoupé, Yapi Ludovic s'est engagé à accompagner les équipes participantes issues de la chambre des métiers en vue de la formation de leurs athlètes artisans et aussi, il a félicité le comité d'organisation dudit tournoi pour cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des corps de métiers

«J' apprécie cette initiative en ma qualité de président local de la chambre des métiers. Étant donné que je suis moi-même artisans et aussi, président départemental de la chambre des métiers, nous allons avec les organisateurs ouvrer pour la mise en place d'un projet pour susciter l'intérêt de ces amateurs de football à s'insérer dans le tissu socioprofessionnel », a-t-il soutenu.

Le président du comité d'organisation du tournoi interprofession de football, Assi Arthur a fait savoir que les deux équipes en finale ont produit un excellent jeu sur le terrain mais la formation des professionnels de la couture a fait la différence par leur expérience de participation à ce tournoi en inscrivant un but et le conserver jusqu'à la fin du match.

« Ce tournoi a révélé des joueurs talentueux et aussi, il a permis aux acteurs de métiers de former une équipe pour y participer en vue de faire connaître leurs métiers. C'est le moment d'exprimer notre profonde gratitude à la mutuelle de développement de Bacon ( MUDEBA), à sa tête, le prof Dinard Kouassi pour son implication ferme à la réussite de cette activité sportive et aussi, nos remerciements vont à l'endroit de la direction de l'AFG Bank d'Akoupé et également, à la caisse nationale de prévoyance sociale ( CNPS) d'Adzopé pour leur image associée à cette 3e édition de ce tournoi des métiers », a-t-il conclu.

Outre la coupe au vainqueur de ce tournoi doté du trophée Nanan Okou Okpekon Michel, Chef du village de Bacon, les deux équipes finalistes sont réparties avec des jeux de maillots, des enveloppes et aussi, des gadgets des partenaires, notamment, AFG Bank et CNPS, note-t-on.