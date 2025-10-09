Cote d'Ivoire: Election apaisée - Wanep-Côte d'Ivoire sensibilise la population

À l'approche de l'élection présidentielle du 25 Octobre 2025, le Réseau Ouest Africain pour l'Édification de la Paix (Wanep-Côte d'Ivoire) a lancé, depuis le 6 octobre 2025, une vaste campagne nationale de sensibilisation pour des élections apaisées, inclusives et responsables.

Cette initiative, accréditée et soutenue financièrement par la Commission Electorale Indépendante (Cei), s'inscrit dans la continuité des efforts de Wanep-Côte d'Ivoire en faveur de la prévention des conflits, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix durable en Côte d'Ivoire.

Pour cette campagne, cinquante (50) agents sensibilisateurs ont été déployés sur le terrain dans deux zones stratégiques : Doropo, dans le nord-est du pays, dans le département de Bouna (Bounkani), et dans le district d'Abidjan (Adjamé, Bingerville et Cocody).

Du 6 au 10 octobre 2025, ces équipes de terrain mènent des actions de proximité auprès des populations à travers des causeries éducatives, des discussions communautaires, et des visites de courtoisie. Les messages diffusés portent sur la paix, la tolérance, le vivre-ensemble, la cohésion nationale et le respect du choix démocratique.

Les agents informent également les citoyens sur les documents nécessaires pour voter, les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, ainsi que sur les comportements civiques à adopter avant, pendant et après le scrutin.

Dans le même élan, Wanep-Côte d'Ivoire étant la sensibilisation à travers les médias et les plateformes numériques pour toucher un public plus large. Des émissions radiophoniques seront enregistrées et diffusées sur la Radio de la Paix, Radio Côte d'Ivoire et Radio Doropo, afin de relayer les messages de paix et de civisme électoral à l'échelle nationale.

Parallèlement, une campagne digitale est menée sur les réseaux sociaux, appuyée par des vidéos d'artistes Slameurs, qui utilisent l'art oratoire pour transmettre des messages d'unité, de non-violence et de responsabilité citoyenne. Ces productions audiovisuelles, diffusées sur les canaux officiels de Wanep-CI, visent particulièrement les jeunes, acteurs clés du maintien de la paix en période électorale.

À travers cette campagne nationale, Wanep-Côte d'Ivoire réaffirme son rôle de catalyseur d'initiatives de paix. L'organisation continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités, les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les médias pour promouvoir la cohésion sociale, le respect des institutions et la consolidation de la démocratie.