Cote d'Ivoire: Election apaisée - Wanep-Côte d'Ivoire sensibilise la population

8 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

À l'approche de l'élection présidentielle du 25 Octobre 2025, le Réseau Ouest Africain pour l'Édification de la Paix (Wanep-Côte d'Ivoire) a lancé, depuis le 6 octobre 2025, une vaste campagne nationale de sensibilisation pour des élections apaisées, inclusives et responsables.

Cette initiative, accréditée et soutenue financièrement par la Commission Electorale Indépendante (Cei), s'inscrit dans la continuité des efforts de Wanep-Côte d'Ivoire en faveur de la prévention des conflits, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix durable en Côte d'Ivoire.

Pour cette campagne, cinquante (50) agents sensibilisateurs ont été déployés sur le terrain dans deux zones stratégiques : Doropo, dans le nord-est du pays, dans le département de Bouna (Bounkani), et dans le district d'Abidjan (Adjamé, Bingerville et Cocody).

Du 6 au 10 octobre 2025, ces équipes de terrain mènent des actions de proximité auprès des populations à travers des causeries éducatives, des discussions communautaires, et des visites de courtoisie. Les messages diffusés portent sur la paix, la tolérance, le vivre-ensemble, la cohésion nationale et le respect du choix démocratique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les agents informent également les citoyens sur les documents nécessaires pour voter, les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, ainsi que sur les comportements civiques à adopter avant, pendant et après le scrutin.

Dans le même élan, Wanep-Côte d'Ivoire étant la sensibilisation à travers les médias et les plateformes numériques pour toucher un public plus large. Des émissions radiophoniques seront enregistrées et diffusées sur la Radio de la Paix, Radio Côte d'Ivoire et Radio Doropo, afin de relayer les messages de paix et de civisme électoral à l'échelle nationale.

Parallèlement, une campagne digitale est menée sur les réseaux sociaux, appuyée par des vidéos d'artistes Slameurs, qui utilisent l'art oratoire pour transmettre des messages d'unité, de non-violence et de responsabilité citoyenne. Ces productions audiovisuelles, diffusées sur les canaux officiels de Wanep-CI, visent particulièrement les jeunes, acteurs clés du maintien de la paix en période électorale.

À travers cette campagne nationale, Wanep-Côte d'Ivoire réaffirme son rôle de catalyseur d'initiatives de paix. L'organisation continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités, les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les médias pour promouvoir la cohésion sociale, le respect des institutions et la consolidation de la démocratie.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.