Cote d'Ivoire: Film documentaire - Le parcours du Président Alassane Ouattara à l'écran

La salle du Majestic Sofitel Hôtel Ivoire a accueilli le 8 octobre 2025 un documentaire au rythme de l'histoire et de l'émotion. Le Président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, la Première Dame Dominique Ouattara, a pris part à l'avant-première du documentaire intitulé « Alassane Ouattara, Gouverneur et Homme d'État ».

Ce film, fruit d'une idée originale de Tiémoko Meyliet Koné, ancien Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), avait été initié en 2020 dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'institution. Réalisé par le cinéaste Cédric Tagnon, avec la collaboration de Danielle Benoist, l'oeuvre met en lumière les grandes étapes de la brillante carrière de celui qui fut, dans les années 1980, le premier Africain à occuper les plus hautes fonctions au sein de la BCEAO.

Le documentaire revient sur le rôle déterminant joué par Alassane Ouattara dans la consolidation et la modernisation de l'institution, ainsi que sur son engagement pour le développement économique des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Plus largement, il témoigne de son apport à l'essor du continent africain, en incarnant une vision de leadership faite de rigueur, de discipline et de sens du service public.

Dans un message publié sur sa page officielle, la Première Dame Dominique Ouattara a salué la qualité du travail réalisé et félicité toutes les personnes qui ont contribué à la concrétisation de ce projet. Elle a exprimé l'espoir que cette oeuvre historique devienne une source d'inspiration pour la jeunesse africaine. « Mon souhait est que la jeune génération y puise l'inspiration qui lui permettra de servir avec passion et intégrité notre beau pays et le continent africain », a-t-elle souligné.

Il faut signaler que l'avant-première s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde politique, économique et culturel, témoignant de l'intérêt et de l'attachement portés à l'héritage d'Alassane Ouattara, dont la carrière reste intimement liée à l'histoire monétaire et économique de l'Afrique de l'Ouest.