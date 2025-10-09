Cote d'Ivoire: Recherche et santé publique - L'Université de San Pedro et Institut Pasteur scellent leur coopération

L'Université Polytechnique de San Pedro (USP) et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) ont officialisé un partenariat stratégique visant à renforcer la recherche scientifique, la formation et la santé publique en Côte d'Ivoire. La signature de l'accord-cadre a eu lieu dans les locaux de l'USP, le 3 octobre 2025, en présence des responsables des deux institutions.

Fruit d'un dialogue constructif, ce partenariat ambitionne de développer des projets conjoints à fort impact, en particulier dans la recherche biomédicale, le diagnostic et la surveillance épidémiologique. Il ouvre également la voie à des échanges administratifs, techniques, scientifiques et pédagogiques entre les deux établissements.

Le champ de coopération couvre de nombreuses disciplines : microbiologie, immunologie, biochimie, génomique, biologie moléculaire et cellulaire, bio-informatique, toxicologie et épidémiologie. D'autres thématiques comme l'environnement, la conservation des bio-ressources et la lutte contre la résistance microbienne sont également incluses, avec la possibilité d'élargir ce cadre selon les besoins futurs.

L'accord est conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelable. Un comité de suivi, composé de représentants des deux parties, se réunira au moins une fois par an afin d'évaluer la mise en oeuvre des activités prévues et de proposer de nouvelles orientations.

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, basé à Abidjan avec des sites à Cocody (CHU) et Adiopodoumé, joue un rôle central dans la recherche, la formation et la surveillance épidémiologique. L'USP, pour sa part, ambitionne de devenir un pôle d'excellence scientifique au service du développement durable et du rayonnement de la recherche ivoirienne.

Ce partenariat marque ainsi une étape importante dans la consolidation des capacités nationales en matière de santé publique et de recherche appliquée, tout en offrant aux étudiants et chercheurs un cadre privilégié pour l'innovation scientifique.