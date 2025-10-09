Cote d'Ivoire: Scolarisation de la jeune fille - 5 nouveaux établissements d'excellence en construction

Quatre lycées et un collège d'excellence pour jeunes filles vont bientôt sortir de terre à Abengourou, Divo, Korhogo, Man, et Bouna.

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, a procédé, le 6 octobre 2025, à Abengourou, au lancement officiel des travaux de construction de quatre lycées et d'un collège d'excellence de jeunes filles avec internat. Ces établissements, à savoir les lycées seront implantés dans les villes d'Abengourou, de Divo, Korhogo, Man et le collège à Bouna .

Ce vaste projet, évalué à plus de 44 milliards de francs Cfa, s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de l'éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous un axe prioritaire du développement national. Il est cofinancé par la Banque ouest- africaine de Développement (Boad) à hauteur de 30 milliards de FCfa, et par l'État de Côte d'Ivoire pour un montant de 14 milliards de FCfa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Saluant ce partenariat fructueux, la ministre Mariatou Koné a exprimé sa gratitude au Chef de l'État pour ses actions déterminantes en faveur de la revalorisation de l'offre éducative nationale, notamment à travers la construction de 15 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat à travers le pays.

Bien que la cérémonie de lancement se soit tenue, le lundi dernier, les travaux ont déjà démarré depuis plusieurs mois, a précisé la ministre. Une visite de chantier a d'ailleurs permis de constater un état d'avancement jugé satisfaisant par M. Dosso Gossé, coordonnateur du Projet de Construction des quatre lycées et d'un collège d'excellence avec internat (Pcelfi-Boad). Ce projet s'inscrit dans la continuité des États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Egena), qui ont posé les bases de la consolidation et de la modernisation du système éducatif ivoirien.

Conformément à la vision du gouvernement, ce programme vise à améliorer de manière significative l'accès des jeunes filles à une éducation de qualité et à accroître leur taux de scolarisation et d'achèvement au secondaire. Le Programme de construction et d'équipement de 15 établissements d'excellence pour jeunes filles avec internat se décline en deux volets :

Le premier, cofinancé par la Boad, concerne quatre lycées et un collège d'excellence dans les villes d'Abengourou, de Divo, Korhogo, Man et de Bouna. Le second, cofinancé par la Banque islamique de Développement (Bid) et l'État de Côte d'Ivoire, prévoit neuf lycées d'excellence dans les localités suivantes : Abidjan (Abobo), Aboisso, Adzopé, Bondoukou, Boundiali, Daloa, Dimbokro, Odienné et San Pedro.

À ces deux volets s'ajoute le Lycée d'excellence de jeunes filles de Sinématiali, entièrement financé par l'État ivoirien et inauguré, le 31 mai 2025, par la Première dame, Dominique Ouattara. Pour le professeur Mariatou Koné, ce programme traduit la détermination du gouvernement à offrir aux jeunes filles ivoiriennes les mêmes chances de réussite et à former une élite féminine capable de contribuer activement au développement national. « Investir dans l'éducation des filles, c'est investir dans l'avenir de la Côte d'Ivoire », a-t-elle souligné .

Saluant ce partenariat fructueux, la ministre Mariatou Koné a également rendu hommage au Chef de l'Etat pour ses actions en faveur de la revalorisation de l'offre éducative nationale.