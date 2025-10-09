Cote d'Ivoire: Diplomatie - L'Ambassadeur Tamakolo Ouattara présente ses lettres de créance au Président iranien Masoud Pezeshkian

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République islamique d'Iran, M. Tamakolo Ouattara, a présenté ses lettres de créance, le 7 octobre 2025, au Président iranien Masoud Pezeshkian. La cérémonie officielle s'est tenue à 18h15, dans l'un des palais présidentiels de Téhéran, en présence des diplomates ivoiriens Ble Gouégbeu Hilaire, Premier conseiller, et Bey Vassy Nestor, Premier secrétaire.

En recevant les lettres de créance, le Président Pezeshkian a salué la qualité des relations existantes entre les deux pays et affirmé la volonté de son gouvernement de renforcer les liens avec l'Afrique, en particulier avec la Côte d'Ivoire. Il a rappelé que la coopération avec le continent africain figure parmi les priorités de la politique étrangère iranienne.

Dans ce cadre, il a exprimé le souhait que la Commission mixte ivoiro-iranienne de coopération puisse tenir rapidement sa deuxième session, afin de passer en revue les dossiers bilatéraux et d'identifier de nouveaux axes de partenariat.

Le Président iranien a également adressé ses voeux de succès au Président Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle ivoirienne prévue pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, l'Ambassadeur Tamakolo Ouattara a transmis au chef de l'État iranien les salutations fraternelles de son homologue ivoirien et réaffirmé l'engagement des autorités d'Abidjan à travailler au renforcement des relations multiformes entre les deux pays. Il a indiqué que la tenue de la prochaine session de la Commission mixte, initialement prévue en 2025 à Abidjan mais reportée en raison du calendrier électoral ivoirien, demeure une priorité pour les deux gouvernements.

Le diplomate ivoirien a, en outre, invité les opérateurs économiques iraniens à investir en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur stratégique de la transformation des produits agricoles, soulignant le potentiel du pays en matière de partenariats productifs et durables.

La rencontre s'est conclue par les voeux du Président Masoud Pezeshkian, qui a souhaité une mission fructueuse à l'Ambassadeur Tamakolo Ouattara et réaffirmé la disponibilité de son gouvernement à accompagner la Côte d'Ivoire dans le renforcement de sa coopération bilatérale avec l'Iran.