Afrique Australe: L'Angola engagé dans 13 projets du SASSCAL

Luanda — L'Angola a pris part au Portefeuille 1.0 du Centre de Services Scientifiques d'Afrique Australe pour le Changement Climatique et la Gestion Adaptative des Terres (SASSCAL), à travers la mise en oeuvre de 13 projets, financés à hauteur d'environ 2,5 millions d'euros.

L'annonce a été faite ce mardi par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, M. Albano Ferreira.

S'exprimant à l'occasion de la conférence scientifique SASSCAL 2.0, placée sous le thème « De la recherche à l'action : renforcer la durabilité à travers des solutions ayant un impact sur le changement climatique dans la région de l'Afrique australe », le ministre a précisé que ces projets ont mobilisé 83 professionnels ainsi que cinq institutions nationales.

Le programme a notamment permis la création et l'équipement de deux laboratoires spécialisés dans l'analyse des sols et de l'eau, la collecte de données satellitaires, l'établissement de métriques phénologiques, de paramètres relatifs aux incendies, ainsi que la production de cartes de couverture forestière.

Le responsable a également indiqué que 41 citoyens angolais ont pu accéder à des formations de niveau supérieur grâce à ce partenariat, et que 45 stations météorologiques automatiques ont été installées à travers le territoire national dans le cadre du même portefeuille.

Le ministre a enfin annoncé la future construction d'un Centre d'excellence en agriculture et environnement, une initiative qui vient renforcer le rôle de l'Angola dans la coordination des projets régionaux et consolider sa position dans la création d'un Centre d'excellence en agriculture et sécurité alimentaire.