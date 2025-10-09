Tunisie: Kaïs Saïed - « Les équilibres économiques doivent se ressentir dans la vie du citoyen »

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, mercredi 8 octobre Mme Sarra Zaafrani Zenzri, cheffe du gouvernement. Cette rencontre a porté sur le projet de loi de finances et sur la balance économique pour l'année à venir.

À cette occasion, le Chef de l'État a souligné la nécessité de mettre l'accent, avant tout, sur l'aspect social, et d'engager des réformes structurelles des finances publiques.

Il a précisé que l'héritage laissé dans de nombreux domaines est lourd et que le devoir impose de relever tous les défis selon de nouvelles approches et une pensée renouvelée. Les équilibres économiques, a-t-il ajouté, ne sont pas de simples chiffres ou calculs abstraits, mais doivent se traduire concrètement dans la vie quotidienne des citoyens, dans toutes les régions du pays.

Le Président de la République a rappelé que la Tunisie, qui a choisi de compter sur ses propres moyens et d'honorer toutes ses dettes à leurs échéances, alors même que le peuple n'en a pas tiré le bénéfice attendu, a ainsi démenti ceux qui, aujourd'hui, regrettent le retour de la « financière internationale » et appellent à une ingérence étrangère.

Le Chef de l'État a également évoqué le dysfonctionnement anormal de nombreux services publics, réaffirmant que quiconque a failli à ses responsabilités, et qui considère celles-ci comme un moyen de privilèges et de banquets, devra assumer les conséquences de ses manquements souvent délibérés -- une situation, a-t-il insisté, qui ne saurait perdurer.

Il a ajouté que ce que l'on appelle « l'administration profonde » est désormais visible au grand jour, et qu'il n'y a plus de place pour des centres de pouvoir parallèles ni pour les restes des lobbys au sein des institutions de l'État, dont le peuple a choisi la voie de la justice, de la liberté, et a payé le prix du sang pour son indépendance et sa libération.

Le Président Saïed a conclu en affirmant que l'avenir appartient à la jeunesse, à qui il faut ouvrir la voie dans les plus brefs délais afin qu'elle participe, avec tout son enthousiasme et son dévouement, à l'édification de la Tunisie telle qu'elle la veut : une Tunisie de justice, de liberté et de dignité nationale.

« Ce ne sont pas des chimères comme celles des conspirateurs », a-til dit, « mais des espoirs qui se réaliseront et des attentes qui ne seront pas déçues ».