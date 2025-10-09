Angola: Lancement cette année du livre Amores de Mel'aço

Luanda — Le roman « Amores de Mel'aço », récit de traversée et de désagrément, de l'écrivain Soberano Kanyanga, sera publié cette année, à Luanda.

Selon une note de l'auteur, l'ouvrage, de 100 pages et édité par N-IConteúdos, raconte des faits où le miel de la jeunesse se mêle à la dureté des conséquences.

Pour Soberano Kanyanga, pseudonyme littéraire de Luciano Canhanga, ce roman angolais évoque douleurs et douces rétentions de la vie.

« L'histoire de Mela, une jeune fille dont l'adolescence est marquée par des grossesses précoces et des conflits familiaux, et de Januário, un enfant des rues qui se réinvente à travers les livres. Séparés par le passé, leurs retrouvailles à l'âge adulte témoignent de leurs transformations », affirme l'écrivain.

Soberano Kanyanga est l'auteur de dix ouvrages, entre autres O sonho de Kaúya, 10 encantos, Manongo-nongo, O relógio do Velho Trinta, O coleccionador de pirilampos, Canções ao vento, As travessuras de Jacinto e Kitotas: reucos e avanços.

Luciano Canhanga est né à Munenga, dans la localité de Lubolu, province de Cuanza Sul, il est enseignant, journaliste, chroniqueur et conteur angolais.

L'écrivain est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion du capital humain et d'une maîtrise en sciences des entreprises, travaille dans l'administration publique depuis 2015, où il a commencé comme directeur des ressources humaines et occupe actuellement le poste de directeur des technologies de l'information et de la communication.

Enseignant depuis 1990, il a commencé comme tuteur, puis a enseigné au primaire, au secondaire et à l'université.

En tant que journaliste, il a travaillé à Luanda Antena Comercial (LAC) et a collaboré avec divers organes de communication, parmi lesquels extintos Cruzeiro do Sul, Angolense, Jornal Económico, Nova Gazeta et Jornal Popular, ainsi que la RDP/África. AC/DF/LUZ