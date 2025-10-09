Afrique: L'Angola fait match nul face à l'Eswatini

8 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — L'Angola a fait match nul (2-2) face à l'Eswatini aujourd'hui, lors de la 9e journée du Groupe D des 'éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les buts de l'Eswatini ont été inscrits par Justice à la 47e et à la 55e minute. L'auteur des deux buts a fini par être remplacé à la 60e minute par Zabedze, en raison d'une blessure à la cuisse droite, provoquée lors d'un duel direct avec Zito Luvumbo.

Quatre minutes plus tard, Buatu a marqué le premier but de l'Angola, puis Ary Papel a égalisé sur un centre venu du côté gauche de la zone d'attaque des Palancas Negras.

Lundi prochain, lors de la dernière journée, l'Angola se déplace à Yaoundé pour affronter le Cameroun, qui a battu l'île Maurice aujourd'hui, 2-0.

