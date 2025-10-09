Afrique: La participation du Président de la République au « Global Gateway » met en lumière le rôle stratégique de l'Angola sur le continent

8 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par Falcão de Lucas

Bruxelles — La participation, ce jeudi, du Chef de l'État et Président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, à la deuxième édition du Forum Global Gateway, à Bruxelles (Belgique), confirme la position croissante de l'Angola et de l'Afrique dans les discussions stratégiques portant sur la connectivité mondiale et le développement durable.

Organisé par l'Union européenne (UE), cet événement vise à renforcer une connectivité mondiale durable et résiliente, dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et géoéconomiques.

Le sommet réunit des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'institutions financières internationales, du secteur privé et de la société civile. L'accent est mis sur le renforcement des investissements dans les pays partenaires, parmi lesquels l'Angola occupe une place de premier plan.

Fort du succès de sa première édition en 2023, le Forum 2024 ambitionne de consolider des partenariats stratégiques mondiaux dans des secteurs clés tels que l'énergie, les transports, la connectivité numérique, la santé, l'éducation et la recherche scientifique.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway, qui prévoit la mobilisation de jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements durables d'ici à 2027.

Placée sous le thème « Partenariats stratégiques dans une ère géopolitique », cette édition entend affirmer le rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur mondial majeur dans la promotion d'infrastructures durables et interconnectées, dans un monde de plus en plus polarisé.

Un document de référence intitulé « Partenariats dans une ère géopolitique : le moment d'un nouveau dialogue stratégique », élaboré par des instituts européens de recherche, servira de base aux débats.

