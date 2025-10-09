Angola: Arrivée du Président João Lourenço à Bruxelles

Le Président de la République d'Angola et de l'Union africaine, João Lourenço, est arrivé ce mercredi à Bruxelles pour participer à la deuxième édition du Global Gateway Forum, qui débute jeudi.

À son arrivée à l'aéroport international de Bruxelles, le Chef de l'État anglais a été accueilli par l'ambassadeur d'Angola en Belgique, Edgar Gaspar Martins, et des membres de l'exécutif faisant partie de la délégation présidentielle.

La séance d'ouverture sera marquée par un discours de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, suivi des interventions des Chefs d'État et de gouvernement invités, tel est le cas du Président João Lourenço, qui s'exprimera au nom de l'Union africaine.

Organisé par l'Union européenne (UE), le Forum vise à renforcer la connectivité mondiale durable et résiliente dans un contexte international marqué par des défis géopolitiques et géoéconomiques.

Le sommet réunit des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'institutions financières internationales, du secteur privé et de la société civile. L'accent est mis sur le renforcement des investissements dans les pays partenaires, parmi lesquels l'Angola occupe une place de premier plan.

Fort du succès de sa première édition en 2023, le Forum 2024 ambitionne de consolider des partenariats stratégiques mondiaux dans des secteurs clés tels que l'énergie, les transports, la connectivité numérique, la santé, l'éducation et la recherche scientifique.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway, qui prévoit la mobilisation de jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements durables d'ici à 2027.

Placée sous le thème « Partenariats stratégiques dans une ère géopolitique », cette édition entend affirmer le rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur mondial majeur dans la promotion d'infrastructures durables et interconnectées, dans un monde de plus en plus polarisé.

Un document de référence intitulé « Partenariats dans une ère géopolitique : le moment d'un nouveau dialogue stratégique », élaboré par des instituts européens de recherche, servira de base aux débats.

La stratégie « Global Gateway » représente la réponse de l'Union européenne à la nécessité de promouvoir des infrastructures propres, intelligentes et sûres, conformément aux Objectifs de développement durable des Nations Unies et aux engagements de l'Accord de Paris.

Cette initiative se présente comme une alternative multilatérale équilibrée aux approches d'investissement unilatérales, consolidant le rôle de l'Union européenne en tant que partenaire de confiance pour une croissance durable et inclusive, avec une attention particulière portée au continent africain.