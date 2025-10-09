Afrique: OMC - Les prévisions du commerce mondial relevées pour 2025 grâce à la dynamique de l'IA

La Directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a présenté les Perspectives mondiales du commerce le 16 avril au siège de l’OMC, mettant en garde contre les risques mondiaux liés au « découplage » des économies américaine et chinoise. (Archive)

Le commerce mondial des marchandises a enregistré une performance supérieure aux attentes au premier semestre 2025, portée par la hausse des dépenses dans les produits liés à l’intelligence artificielle (IA), la progression des importations nord-américaines avant la hausse des droits de douane, ainsi que la vigueur des échanges entre économies émergentes.

Dans sa mise à jour du 7 octobre 2025 des Perspectives et statistiques du commerce mondial, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a relevé sa prévision de croissance du commerce des marchandises à 2,4 % pour 2025, contre 0,9 % estimé en août. En revanche, la croissance prévue pour 2026 est abaissée à 0,5 %, contre 1,8 % précédemment, en raison du ralentissement économique mondial et de l’instauration de nouveaux droits de douane.

Selon les économistes de l’OMC, cette progression s’explique notamment par la forte demande de biens liés à l’IA (semi-conducteurs, serveurs et équipements de télécommunications) ainsi que par la constitution de stocks dans plusieurs régions.

La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a salué la résilience du commerce mondial en 2025, soulignant que « la réaction mesurée des pays face aux changements tarifaires et la dynamique du commerce Sud-Sud ont contribué à atténuer les tensions commerciales ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le commerce entre pays en développement a progressé de 8 % sur un an, contre 6 % pour l’ensemble du commerce mondial, et même 9 % lorsqu’il exclut la Chine.

Mme Okonjo-Iweala a toutefois mis en garde contre un excès d’optimisme, appelant les nations à « repenser le commerce mondial et à renforcer le système multilatéral » pour consolider une croissance durable et inclusive.