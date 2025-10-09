Afrique: Forum investir au Sénégal - Plus de 13 mille milliards FCFA en engagements d'investissements, selon Ousmane Sonko

Diamniadio — Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est félicité des engagements d'investissement annoncés lors de la deuxième édition du Forum investir au Sénégal, estimés à 13 mille milliards 211 millions FCFA, avec près de 12 mille participants venus de 70 pays.

"Je suis heureux de partager, à ce stade, les premiers résultats. Le montant total des engagements des investissements annoncés se chiffre à 13 mille milliards, 211 millions francs CFA", a notamment déclaré le chef du gouvernement en procédant à la clôture officielle du Forum investir au Sénégal, mercredi.

Selon lui, cinquante et un projets et conventions ont été signés lors de ces deux jours.

Ces chiffres traduisent, a-t-il poursuivi, "la confiance renouvelée du monde au Sénégal, la crédibilité de notre vision économique et la solidité de nos institutions".

"Durant ces deux jours, nous avons aussi vu se dessiner les contours d'un avenir commun, porté par sept panels thématiques qui ont su mettre en lumière les leviers essentiels de notre développement", a fait valoir M. Sonko.

Au nom du gouvernement, il a remercié "chaleureusement", le président de la République pour "sa vision lucide d'un Sénégal souverain et prospère".

Il s'est aussi félicité de la présence de chefs d'Etat et de gouvernement lors de ce forum, "signe fort d'amitié et de solidarité africaine".

De même, il a salué la présence du Royaume d'Arabie Saoudite, pays invité d'honneur, "pour la qualité du partenariat et la profondeur des échanges".

"Je voudrais rassurer que l'État du Sénégal est pleinement mobilisé pour simplifier le parcours de l'investissement, réduire les délais et offrir un environnement des affaires compétitif et transparent", a-t-il insisté.

Ousmane Sonko a également assuré aux investisseurs qu'ils pourront compter sur "un Etat partenaire et facilitateur, pas bureaucratique".

S'adressant au secteur privé national, il a dit : "Le temps de l'attente est révolu. Le temps de l'audace est venu. Ne restez pas spectateurs d'un monde qui bouge. Soyez les bâtisseurs de l'économie de demain. Nouez des alliances stratégiques, enrichissez-vous de capitaux et de technologies et exportez vos savoir-faire".

Le chef du gouvernement a promis au patronat que l'Etat sera à ses côtés pour les "accompagner", les "protéger" et leur donner les "leviers nécessaires pour devenir des champions régionaux et continentaux".

"A notre administration publique, je vais faire le rappel et adresser un message tout aussi clair : les entreprises sont des piliers essentiels de l'oeuvre de construction de notre développement économique et social", a martelé le Premier ministre, insistant sur la nécessité de traiter les entreprises "avec respect, efficacité et réactivité".