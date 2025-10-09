Sénégal: Rentrée des classes - La situation jugée 'bonne' dans l'IEF de Thiès ville (Responsable)

Thiès — L'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Thiès ville, Mamadou Aliou Diallo a jugé "bonne" la situation concernant la rentrée scolaire 2025-2026 dans sa circonscription académique.

"Nous nous sommes répartis en deux équipes, dont chacune a fait [le tour de] cinq établissements. Ça veut dire que 10 établissements ont été visités, et partout, la situation est bonne", a rapporté Mamadou Aliou Diallo, au terme de la traditionnelle visite d'écoles, mercredi jour de la rentrée des classes.

Selon l'IEF de Thiès ville, "les enseignants sont sur place et l'environnement est assez propice pour le démarrage effectif des cours"

" Les cours ont démarré, mais dans plusieurs établissements, nous constatons que les élèves se font désirer, [même si] les enseignants sont là et les écoles sont bien apprêtées", a noté M. Diallo.

"Nous avons demandé aux professeurs de rentrer dans les classes, parce que quand on a une classe ouverte, prête à recevoir les élèves, le rôle de l'enseignant, c'est de démarrer avec les élèves qui sont là", a dit l'inspecteur.

Il faut que les autres élèves qui ne sont pas venus aujourd'hui, apprennent de bouche à oreille, que les cours ont réellement démarré, a fait valoir Mamadou Aliou Diallo.

Ainsi une opération de sensibilisation et de communication va être menée pour amener les élèves à regagner les classes, a dit l'IEF, déplorant cette tendance, chez les élèves de se dire que "les cours vont reprendre la semaine prochaine".

"Nous n'avons pas le droit d'attendre, nous devons commencer dés aujourd'hui parce que les résultats vont dépendre du quantum horaire", a lancé Mamadou A. Diallo, insistant sur la nécessité de respecter le quantum horaire.

L'IEF a noté que des rapports ont été envoyés au ministère de tutelle, au sujet des établissements en état de délabrement, comme le collège d'enseignement moyen (CEM) Djibril Diaw, le CEM Médina Fall et le CEM Hersent 2, entre autres.

"Des études ont été faites, les marchés sont lancés et la direction de la construction scolaire a annoncé le demarrage des travaux au plus tard dans trois mois", a dit M. Diallo.

"Nous avons pratiquement 1100 élèves, 16 classes pédagogiques et 13 classes physiques, dont 12 fonctionnelles, et une qui n'est pas fonctionnelle, faute de table-bancs au CEM Djibril Diaw", a renseigné la Principale du CEM , Oulimata Guéye Ndiouck.

La cheffe d'établissement a signalé l'insuffisance des salles de classe, des tables-bancs, au moment où la structure a reçu 359 élèves, en plus des redoublants. Des arrivées qui devraient porter les effectifs à "107 (élèves) par classe".

Mettant l'accent sur le manque de professeurs d'anglais et de mathématiques, Mme Ndiouck affirme avoir introduit une demande auprès de l'IEF qui a "promis l'arrivée d'enseignants'.

La responsable du CEM Djibril Diaw a appelé les autorités académiques et municipales à aider à l'élagage des branches de caïlcédrat surplombant les toits des salles de classe et qui constituent une menace.