Sénégal: Equipe nationale - Ngagne DeSagana Diop évoque une possible prolongation avec les Lions

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, Ngagne DeSagana Diop, s'est dit "optimiste" quant à une éventuelle prolongation de son contrat avec les Lions, au regard des avancées notées, précisant, toutefois, qu'aucune discussion n'avait encore été entamée à ce sujet.

"Nous n'avons pas encore parlé de prolongation, car je dois faire mon rapport du tournoi et le remettre à la Fédération. Mais je crois que cela devrait se faire au regard des avancées notées", a-t-il confié.

A un peu plus d'un mois après l'Afrobasket masculin 2025, remporté par l'Angola, pays hôte de cette 31e édition, DeSagana Diop a accordé un entretien au mensuel "Jolof' Basket", un magazine spécialisé dans cette discipline.

Le mensuel sportif, qui en est à sa quatrième parution en septembre, est une initiative du journaliste sportif sénégalais Mor Bassine Niang.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Sénégal a été éliminé en demi-finale de l'Afrobasket masculin 2025 par le Mali (80-87). Les Lions ont terminé à la 3e place de la compétition, après avoir battu le Cameroun (98-72).

Selon l'ancien basketteur qui a évolué pendant 12 ans en NBA, "l'équipe a fait des pas conséquents, durant ces trois dernières années. Sur le plan technique, nous voyons une autre équipe du Sénégal. Et je peux dire autant sur le plan de la discipline, car on n'a pas entendu de détails concernant les primes et autres priorités tout au long de l'Afrobasket".

Seul Sénégalais à avoir disputé les Finals NBA avec les Mavericks de Dallas en 2006, DeSagana Diop a insisté sur le discours adressé à ses joueurs afin de conserver la discipline dans le groupe.

"J'ai parlé avec les joueurs. Je leur ai dit de ne pas rentrer dans ce terrain glissant. Je veux de la discipline dans le groupe. Nous avons fait des progrès dans le terrain et en dehors. Les joueurs nous font confiance et sont prêts à faire des sacrifices", a ajouté l'entraineur principal des Knicks de Westchester, équipe affiliée en NBA G League des New York Knicks.

Arrivé en équipe nationale du Sénégal en 2021, en tant qu'entraineur adjoint, Ngagne DeSagana Diop a pris la tête de la sélection en 2022.

Les Lions vont se retrouver au mois de novembre 2025 pour entamer les fenêtres qualificatives à la Coupe du monde de basket 2027 au Qatar. Ces éliminatoires se poursuivront jusqu'en mars 2027, avec six fenêtres au total.