Sénégal: Les entreprises chinoises invitées à poursuivre et à diversifier leurs investissements au pays

8 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, a invité, mercredi, les entreprises chinoises à poursuivre et à diversifier leurs investissements dans des domaines porteurs tels que les énergies renouvelables, l'agriculture intelligente, les technologies numériques, la santé et la formation professionnelle.

"Notre vision commune est celle d'une coopération gagnant-gagnant, inclusive et durable, où les entreprises sénégalaises et chinoises peuvent bâtir ensemble des solutions innovantes au service du développement et du bien-être de nos populations", a-t-il motivé.

Abdoulaye Sow intervenait dans un sous-forum portant le thème "Les entreprises chinoises contribuent au développement du Sénégal".

Il s'est dit convaincu que "l'investissement étranger, lorsqu'il s'accompagne d'un transfert de compétences, de technologies et de savoir-faire, constitue un levier essentiel pour la transformation structurelle de notre économie".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cet effet, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a invité les entreprises chinoises à "poursuivre et à diversifier leurs investissements" dans des domaines dits porteurs comme les énergies renouvelables, l'agriculture intelligente, les technologies numériques, la santé et la formation professionnelle".

Abdoulaye Sow a réaffirmé "la pleine disponibilité de la CCIAD à accompagner toutes les initiatives visant à approfondir les relations économiques sino-sénégalaises".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.