Sénégal: Les entreprises chinoises invitées à poursuivre et à diversifier leurs investissements au pays

Dakar — Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, a invité, mercredi, les entreprises chinoises à poursuivre et à diversifier leurs investissements dans des domaines porteurs tels que les énergies renouvelables, l'agriculture intelligente, les technologies numériques, la santé et la formation professionnelle.

"Notre vision commune est celle d'une coopération gagnant-gagnant, inclusive et durable, où les entreprises sénégalaises et chinoises peuvent bâtir ensemble des solutions innovantes au service du développement et du bien-être de nos populations", a-t-il motivé.

Abdoulaye Sow intervenait dans un sous-forum portant le thème "Les entreprises chinoises contribuent au développement du Sénégal".

Il s'est dit convaincu que "l'investissement étranger, lorsqu'il s'accompagne d'un transfert de compétences, de technologies et de savoir-faire, constitue un levier essentiel pour la transformation structurelle de notre économie".

A cet effet, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a invité les entreprises chinoises à "poursuivre et à diversifier leurs investissements" dans des domaines dits porteurs comme les énergies renouvelables, l'agriculture intelligente, les technologies numériques, la santé et la formation professionnelle".

Abdoulaye Sow a réaffirmé "la pleine disponibilité de la CCIAD à accompagner toutes les initiatives visant à approfondir les relations économiques sino-sénégalaises".