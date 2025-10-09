Sénégal: L'école El Hadji Ibrahima Diop, ex-Clémenceau, réhabilitée par 'Domou Sénégal'

L'école primaire El Hadji Ibrahima Diop (ex-Clémenceau), située à la Médina (Dakar) a été complétement remise à neuf par l'association caritative citoyenne "Domou Sénégal" en vue d'améliorer l'environnement d'apprentissage des élèves", a constaté l'APS.

"En misant sur l'école, vous comprenez aisément que l'éducation est la clé qui ouvre les possibilités de réussite à tous les élèves et le support incontournable pour les inculquer de bonnes valeurs sociales au grand bonheur de la communauté", a déclaré le sous-préfet de Dakar Plateau, Mass Bousso lors d'une cérémonie de réception de nouveaux bâtiments de cet établissement en ce jour de rentrée.

"Cette école est tout un symbole. Elle héberge notamment le plus important effectif de Dakar Plateau avec plus de 800 élèves de l'élémentaire", a rappelé la vice-présidente de l'association "Domou Sénégal", Nasrine Haidara.

Les travaux de rénovation de l'école a consisté à reprendre les murs, les grilles de sécurité, la plomberie avec la réhabilitation et la construction de nouvelles toilettes. Le remplacement de plus de 300 vitres, la remise en état de toutes les tables-bancs et des tableaux ont été effectués.

La vice-présidente a réaffirmé la volonté des membres de Domou Sénégal de "faire plus et mieux chaque année".

"Nous sommes fiers aujourd'hui de cette école rénovée, mais surtout pleins d'espoir pour l'avenir des enfants", a t -elle assuré.

L'école El hadji Ibrahima Diop, anciennement Clémenceau, a été construit en 1948 avant d'être fonctionnelle en 1950.

"Votre action indique que les bâtisseurs d'avenir ne sont pas seulement ceux qui construisent les écoles, mais aussi ceux qui soutiennent et accompagnent les élèves dans leur avenir. Nous sommes reconnaissants pour votre engagement dans l'éducation et le bien-être de nos élèves", a dit la directrice de l'école Fatoumata Wangara Diop.

"L'environnement est devenu plus sain et plus sécurisé. Nous vous remercions , nous vous promettons de veiller à la bonne tenue des lieux et de bien travailler", a promis Alassane Sow, président du gouvernement scolaire de l'établissement.