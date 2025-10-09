Sénégal: L'association des étudiants ressortissants de Bacoum offre des fournitures aux élèves de leur village

L'Association des Élèves et Étudiants de Bacoum (AEEB), village niché dans la commune de Diendé, région de Sédhiou (sud), a organisé mercredi, jour de rentrée des classes, une cérémonie de remise de kits scolaires pour les élèves du village, a constaté l'APS.

Composés de cahiers, stylos, ensembles géométriques, sacs et autres fournitures essentielles, les kits distribués vont contribuer à "alléger le fardeau financier des familles souvent confrontées à des difficultés économiques", a dit le directeur de l'école, François Sambou.

"Grâce à ces matériels, nos élèves peuvent entamer l'année scolaire dans les mêmes conditions que leurs camarades des autres localités ", a t-il dit, exprimant ainsi "toute sa gratitude aux donateurs"

Pour Becaye Mansaly, chef du village, "cette initiative dépasse le simple don matériel" .

"Les étudiants de Bacoum ont posé un acte de grande portée. Ils ont pensé à leurs jeunes frères et soeurs, à leurs racines, et à la continuité de l'éducation dans notre communauté", a t -il souligné.

Ce geste, selon lui, incarne "une forme de retour aux sources et de reconnaissance envers le village qui les a vu grandir".

Yacine Kandé, trésorière de l'Association, a rappelé que cette action s'inscrit dans une tradition annuelle pour "soutenir leurs jeunes frères et soeurs qui ne doivent pas être renvoyés de l'école faute de fournitures.

Elle a également annoncé la volonté de l'association d'élargir ses actions à d'autres domaines, notamment le développement économique local.

Au-delà de l'éducation, a souligné Yacine Kandé, l'AEEB ambitionne de devenir un acteur clé du développement de Bacoum en favorisant l'implication des jeunes dans des projets communautaires inclusifs et durables.

L'événement, tenu dans l'enceinte de l'école élémentaire de Bacoum, a été salué par les autorités locales et les bénéficiaires comme "un geste fort en faveur de l'équité éducative".