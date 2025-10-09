Sénégal: Kaffrine - L'Inspecteur d'Académie 'satisfait' de l'effectivité de la rentrée des classes

8 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — L'inspecteur d'académie de Kaffrine (centre), Mamadou Niang, s'est dit satisfait, mercredi, de l'effectivité de la rentrée des classes avec une bonne application du concept "Ubbi tey, Jang tey" (ouvrir les classes et démarrer les cours le même jour).

"Nous venons de boucler notre tournée traditionnelle de rentrée scolaire à travers trois lycées de la commune. L'effectivité du concept +Ubbi tey, jang tey+ est une réalité aujourd'hui à Kaffrine", a assuré l'inspecteur d'académie au terme d'une tournée de suivi de la rentrée scolaire des élèves dans la commune.

L'IA a visité successivement le lycée franco-arabe, le lycée de Diamaguène et le lycée Babacar Cobar Ndao de la capitale du Ndoucoumane.

Les élèves notamment les filles, en grand nombre, ont repris le chemin de l'école avec leurs enseignants présents depuis le 6 octobre dernier, a relevé Mamadou Niang.

Il a salué le travail préparatoire effectué en amont par les chefs d'établissements qui, d'après lui, ont tout mis en oeuvre pour permettre un démarrage rapide des cours et dans de bonnes conditions.

"Nous avons trouvé des établissements propres, désherbés et un environnement propice à l'apprentissage", a-t-il ajouté, tout en se félicitant de la dynamique et de l'engagement des filles, particulièrement visibles dans les écoles lors de la rentrée.

Il a profité de l'occasion pour inviter les élèves à davantage de discipline, de civisme et au respect des institutions, pour maintenir une bonne dynamique de performances

