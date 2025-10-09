Afrique: Eliminatoires mondial 2026 - Le Cap-Vert tenu en échec par la Libye

Dakar — Le Cap-Vert a été tenu en échec (3-3) par la Libye, mercredi, manquant de peu une qualification historique qu'il espère arracher lundi devant l'Eswatini lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Entrainés par l'ancien sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, les Chevaliers de la Méditerranée ont empêché aux Requins bleus de savourer leur première qualification à une coupe du monde.

Lundi, à Praia, le Cap-Vert n'aura pas le droit à l'erreur contre l'Eswatini pour décrocher sa qualification.

Son dauphin, le Cameroun, s'est imposé (2-0) face à l'Île Maurice.

Les Lions indomptables vont espérer un faux pas du Cap-Vert et une victoire pour prendre la première place et se qualifier au prochain mondial. L'équipe camerounaise est aussi en pôle position pour prétendre figurer dans les quatre meilleurs deuxièmes qui disputeront un tournoi de barrages.

Avec le nul (2-2) concédé, mercredi, devant l'Eswatini, l'Angola est éliminé de la course pour le Mondial 2026.