Togo: Un centre médical écarté pour un an

8 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Centre Médico-Social Ma Santé, situé à Agoè-Nyivé 2, a été suspendu pour une durée de douze mois par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM).

Selon l'hebdomadaire Le Messager, cette décision fait suite à des fraudes détectées dans le cadre de la mise en œuvre de l'Assurance Maladie Universelle (AMU).

Les autorités n'ont pas encore précisé la nature exacte des irrégularités, mais la sanction s'inscrit dans un effort plus large de contrôle et de régulation des structures agréées dans le dispositif de l'AMU.

