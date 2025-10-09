Afrique de l'Ouest: Parcs industriels, PME, énergie - L'ONUDI soutient les ambitions du pays

8 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu mercredi une délégation de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), conduite par Tidiane Boyé, représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest.

Les discussions ont porté sur la transformation industrielle du Togo. M. Boyé a salué la vision du président de faire du pays un acteur émergent grâce à l'industrialisation et à une économie structurée autour de l'emploi des jeunes, de l'autonomisation des femmes et de l'accès aux marchés internationaux.

L'ONUDI prévoit de lancer un Programme de Partenariat Pays aligné sur les priorités du gouvernement, visant notamment la création de parcs industriels, le développement d'énergies innovantes et le soutien aux PME par des financements alternatifs. L'accent sera aussi mis sur l'entrepreneuriat jeune et féminin dans les chaînes de valeur locales.

Ce partenariat mobilisera également d'autres agences de l'ONU et partenaires techniques pour appuyer les efforts du Togo vers une croissance durable et inclusive.

