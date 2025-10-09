Ile Maurice: IA, leadership éthique et compétences humaines au coeur de la gouvernance d'entreprise

Placée sous le thème The Mauritian Advantage - AI, Talent, and Ethical Leadership, la 4e édition de l'Annual Corporate Governance Conference du Mauritius Institute of Directors (MloD), tenue le 2 octobre, a réuni un large éventail de dirigeants du secteur public et privé pour débattre du rôle de la gouvernance d'entreprise face aux mutations technologiques et sociétales. Soutenue par les Founders du MIoD, MCB Group et Mauritius Telecom, la conférence a bénéficié d'un partenariat spécial avec l'ambassade des États-Unis dans le cadre du U.S. Speaker Program.

À cette occasion, Ernie Fernandez, ancien vice-président de Microsoft, a partagé son expertise sur les compétences du futur et l'importance d'un leadership éthique dans l'ère numérique.

Il est également intervenu lors d'une table ronde de haut niveau aux côtés de Jean Michel Ng Tseung, Chief Executive Officer (CEO) de MCB Group, et Veemal Gungadin, CEO de Mauritius Telecom, et modérée par Sheila Ujoodha, CEO du MIoD. Les échanges ont mis en avant la responsabilité des conseils d'administration dans un environnement où performance, innovation et responsabilité sociétale doivent aller de pair.

«La gouvernance d'entreprise ne peut plus être dissociée des transformations technologiques et sociales. Les conseils d'administration doivent désormais prévoir, orienter et agir avec responsabilité», a souligné Sheila Ujoodha, rappelant l'engagement du MIoD à accompagner les dirigeants vers une gouvernance tournée vers l'humain, l'éthique et le long terme.

La ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Jyoti Jeetun, a insisté sur la nécessité d'un leadership éthique et inclusif pour faire face aux défis liés à l'IA, à l'incertitude géopolitique et au changement climatique. Quant au ministre des TIC et de l'Innovation, Avinash Ramtohul, il a souligné l'importance de développer les talents et de sécuriser les infrastructures dans le cadre de la stratégie nationale d'intelligence artificielle (IA) et du Digital Transformation Blueprint.

Jean Michel Ng Tseung a rappelé que la MCB soutient de longue date le MIoD, considérant la gouvernance comme un levier essentiel de résilience et de valeur à long terme. Veemal Gungadin a mis en avant le rôle stratégique de l'infrastructure numérique et la responsabilité d'adopter l'IA de manière éthique et inclusive.

Deux annonces majeures ont marqué cette édition : le lancement de la catégorie Distinguished Fellows, qui honore neuf membres ayant contribué de façon significative à la gouvernance d'entreprise à Maurice ; et la création du programme SME Advantage, destiné à accompagner les petites et moyennes entreprises dans l'adoption de meilleures pratiques de gouvernance à travers un accès privilégié aux formations et au réseau du MIoD