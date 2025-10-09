Soudan: Le Ministre de l'Intérieur rencontre la Directrice générale de l'OIM

Le Ministre de l'Intérieur, le Lieutenant-général Babiker Samra Mustafa, a rencontré Mme Amy Bope, Directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en marge des réunions du Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Il a exprimé la reconnaissance du Soudan pour le rôle important joué par l'organisation dans la réponse à la crise humanitaire résultant de la guerre menée par les milices rebelles contre le Soudan et son peuple.

Il a salué ses efforts pour mobiliser les donateurs et soutenir le Plan de réponse humanitaire des Nations Unies, ainsi que la priorité accordée par la Directrice générale au dossier soudanais.

Le Ministre a salué la coopération continue entre le siège de l'OIM et la mission soudanaise à Genève, affirmant la volonté du Soudan, en tant que coordinateur du Groupe africain sur les migrations, de poursuivre une étroite coordination afin de servir les objectifs de l'organisation et de renforcer sa capacité à faire face à la crise financière actuelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également salué l'initiative de l'organisation de reprendre ses activités á Khartoum suite à l'annonce du retour des ministères dans la capitale, ainsi que les efforts de son équipe pays, dirigée par M. Mohamed Refaat.

Il a appelé l'organisation à donner la priorité aux projets d'aide aux rapatriés et de réhabilitation des infrastructures de base, et à renforcer son rôle dans la protection des migrants soudanais dans les pays voisins.

Il a également appelé à mobiliser un soutien au développement en faveur des États sûrs afin de réduire les facteurs de déplacement et de migration irrégulière.

Pour sa part, la Directrice générale a exprimé sa gratitude pour la coopération et le soutien du Soudan aux travaux de l'organisation, soulignant que le Soudan demeurerait une priorité absolue.

Elle a fait allusion aux efforts déployés pour combler le déficit de financement grâce à des partenariats avec la Banque africaine de développement et des donateurs non traditionnels.

Elle a invité le Soudan à participer à la réunion ministérielle de haut niveau que l'organisation prévoit d'organiser en décembre prochain afin de trouver des solutions innovantes et durables aux crises migration.