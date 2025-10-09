Soudan: Le Ministre de l'Intérieur rencontre le Ministre des Affaires humanitaires du Sud Soudan

Dans le cadre des réunions du Comité exécutif du Programme d'action du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Ministre de l'Intérieur, le Lieutenant-général de police, Babiker Samra Mustafa, a rencontré M. Albino Akol Atak, Ministre des Affaires humanitaires de la République du Sud Soudan.

La réunion a porté sur les moyens de renforcer les relations fraternelles entre les deux pays et a souligné l'importance d'une coopération conjointe pour relever les défis humanitaires et sécuritaires posés par la situation actuelle au Soudan et dans la région.

Les deux parties ont également souligné la profondeur et la longévité des relations entre les peuples du Soudan et du Soudan du Sud, ainsi que leur volonté de les développer pour les intérêts des citoyens des deux pays.

Les deux parties ont passé en revue les efforts déployés par le gouvernement soudanais et le ministère de l'Intérieur pour surmonter les répercussions de la guerre et instaurer la stabilité interne.

Ils ont insisté sur l'importance de bien traiter les citoyens des deux pays, de les fournir la protection et services de base, et de renforcer la coopération dans les domaines de l'aide humanitaire et du développement communautaire.

À l'issue de la réunion, les deux ministres ont affirmé leur engagement à poursuivre la coordination et la consultation conjointe, et à oeuvrer ensemble pour renforcer la coopération dans les divers domaines, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité régionales et au renforcement des liens de fraternité entre les deux peuples frères.