Soudan: Le pays et l'UNESCO discutent de coopération et de coordination

L'Ambassadeur Mohieddin Salim Ahmed, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a discuté des modalités de coopération et de coordination entre le Soudan et l'UNESCO lors d'une réunion tenue mercredi dans son bureau avec Ahmed Al-Junaid, Directeur du Bureau de l'UNESCO au Soudan.

La réunion a également examiné le plan détaillé de travail du Secrétariat de l'UNESCO, qui comprend des objectifs et des procédures couvrant tous les domaines d'intervention de l'UNESCO et l'aide d'urgence au Soudan pour soutenir le secteur culturel, récupérer les biens culturels volés, soutenir les secteurs de l'éducation et des médias, et accroître les possibilités de formation professionnelle pour les jeunes.

Il convient de noter que l'UNESCO, en coordination avec l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), a précédemment appelé la communauté internationale à tout mettre en oeuvre pour protéger le patrimoine soudanais de la destruction et du trafic illicite.

À l'issue de la réunion, il a été convenu de poursuivre la coopération, la coordination et la communication afin de renforcer le travail de l'UNESCO au Soudan.