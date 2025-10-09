Soudan: Nomination de Dr Ali Babiker Sayed Ahmed sous-secrétaire du ministère de la Santé.

Le Premier ministre le Dr. Kamil El-Tayeb Idris, a nommé le Dr Ali Babiker Sayed Ahmed Mohamed au poste de sous-secrétaire du ministère fédéral de la Santé.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre du renforcement des performances institutionnelles du ministère et du soutien à ses efforts visant à développer le secteur de la santé et à relever les défis actuels, notamment dans le contexte sanitaire et humanitaire du pays.

Il convient de noter que le Dr Ali Babiker possède une vaste expérience dans le secteur de la santé et qu'il devrait contribuer à l'avancement des réformes et à la coordination entre les différents départements afin d'atteindre les objectifs du ministère lors de la prochaine phase.