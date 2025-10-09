Cote d'Ivoire: Inclusion financière - L'Apif-CI sensibilise du 7 au 10 octobre dans la région de Gbêkê

Brou Patrice, directeur de l'Agence de promotion de l'inclusion financière de Côte d'Ivoire (Apif-CI) a procédé le 7 octobre 2025 à la préfecture de Botro, au lancement d'une campagne de sensibilisation en éducation financière de trois jours dans la région de Gbêkê. Cette activité se déroule dans le cadre du Programme national d'éducation financière (Pnef) adopté par le Conseil des ministres du 26 février 2020 et mis en oeuvre par l'Apif.

Ce, d'autant que « Le diagnostic sur la situation de l'inclusion financière en 2017 avait révélé que le faible niveau d'éducation financière des populations constitue l'une des causes majeures de l'insuffisance de l'accès au système financier », a expliqué Brou Patrice. Sont concernées les zones de Bouaké, Béoumi, Botro et Sakassou.

Le directeur de l'Apif-CI a également indiqué que la campagne cible les jeunes, les salariés, les entrepreneurs et les populations rurales. Il a aussi fait savoir que le renforcement de capacités va se faire dans 19 modules d'éducation financière dont la planification, la priorisation et la budgétisation des dépenses ; l'épargne, la gestion des urgences et des imprévus ; la gestion des dettes et le surendettement ; le choix des produits et services financiers adaptés et la protection du consommateur ; la construction et la gestion des actifs sur le moyen et long terme.

En outre, Brou Patrice a rappelé que le lancement de cette campagne - prévue pour se dérouler dans les régions du N'ZI, du Hambol, du Gbêkê et du Sud Comoé - a été effectué dans la région du N'Zi, lors d'une cérémonie organisée le 30 mai 2025 à la Préfecture de Dimbokro.

Et d'expliquer qu'il s'agira de diffuser des messages clés du Pnef à travers des supports visuels (affiches, autocollants) à des endroits stratégiques sur les pratiques financières telles que la planification des dépenses, l'épargne, le crédit, la gestion des imprévus et l'utilisation des services financiers formels.

Brou Patrice a exprimé sa gratitude au corps préfectoral, aux responsables communaux, aux chefs de communités, sans oublier les chefs coutumiers et guides religieux sur qui il s'appuie pour faire de la campagne un succès.