Cote d'Ivoire: Inclusion financière - L'Apif-CI sensibilise du 7 au 10 octobre dans la région de Gbêkê

8 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Brou Patrice, directeur de l'Agence de promotion de l'inclusion financière de Côte d'Ivoire (Apif-CI) a procédé le 7 octobre 2025 à la préfecture de Botro, au lancement d'une campagne de sensibilisation en éducation financière de trois jours dans la région de Gbêkê. Cette activité se déroule dans le cadre du Programme national d'éducation financière (Pnef) adopté par le Conseil des ministres du 26 février 2020 et mis en oeuvre par l'Apif.

Ce, d'autant que « Le diagnostic sur la situation de l'inclusion financière en 2017 avait révélé que le faible niveau d'éducation financière des populations constitue l'une des causes majeures de l'insuffisance de l'accès au système financier », a expliqué Brou Patrice. Sont concernées les zones de Bouaké, Béoumi, Botro et Sakassou.

Le directeur de l'Apif-CI a également indiqué que la campagne cible les jeunes, les salariés, les entrepreneurs et les populations rurales. Il a aussi fait savoir que le renforcement de capacités va se faire dans 19 modules d'éducation financière dont la planification, la priorisation et la budgétisation des dépenses ; l'épargne, la gestion des urgences et des imprévus ; la gestion des dettes et le surendettement ; le choix des produits et services financiers adaptés et la protection du consommateur ; la construction et la gestion des actifs sur le moyen et long terme.

En outre, Brou Patrice a rappelé que le lancement de cette campagne - prévue pour se dérouler dans les régions du N'ZI, du Hambol, du Gbêkê et du Sud Comoé - a été effectué dans la région du N'Zi, lors d'une cérémonie organisée le 30 mai 2025 à la Préfecture de Dimbokro.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et d'expliquer qu'il s'agira de diffuser des messages clés du Pnef à travers des supports visuels (affiches, autocollants) à des endroits stratégiques sur les pratiques financières telles que la planification des dépenses, l'épargne, le crédit, la gestion des imprévus et l'utilisation des services financiers formels.

Brou Patrice a exprimé sa gratitude au corps préfectoral, aux responsables communaux, aux chefs de communités, sans oublier les chefs coutumiers et guides religieux sur qui il s'appuie pour faire de la campagne un succès.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.