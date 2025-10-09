La réduction du taux d'accidents de la circulation en Côte d'Ivoire tient à coeur à certaines structures privées qui en ont fait leur cheval de bataille. C'est le cas de la société Cacomiaf, qui vient d'ouvrir une agence de station pneumatique sur l'autoroute du Nord. Elle souhaite, à sa manière, contribuer à la diminution des risques d'accident et assurer le confort des Ivoiriens sur les routes.

Pour ce faire, elle a inauguré sa nouvelle agence le 2 octobre 2025, en présence de plusieurs usagers et membres de la population.

Selon son directeur général, Farid Daniel Assaf, l'objectif est de rapprocher les services de la structure des automobilistes ivoiriens, en développant un réseau moderne et stratégique afin de leur garantir accessibilité, sécurité et qualité à chaque étape de leur parcours, tout en contribuant au développement socioéconomique du pays.

« La sécurité routière représente un enjeu majeur de santé publique, de mobilité urbaine et même d'économie. Rien qu'en 2024, selon les chiffres du ministère des Transports, le pays a enregistré plus de 12 000 accidents, causant près de 1 300 décès et des milliers de blessés. Chaque année, ces drames coûtent près de 7 % du Pib national », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que l'autoroute du Nord est l'un des axes les plus fréquentés et les plus vitaux pour l'économie nationale, qu'il s'agisse du transport de produits vivriers, de matières premières ou de passagers. Mais c'est aussi l'une des routes les plus accidentogènes du pays, à en croire les statistiques du ministère des Transports.

Selon le Bureau des enquêtes et analyses des accidents (Bea) dudit ministère, l'état mécanique des véhicules, et en particulier les pneus défectueux, figure parmi les principales causes des drames routiers récents. « Avec une offre qui inclut, en plus des pneumatiques, une large gamme de produits et services annexes -- accessoires automobiles, batteries, cycles et cyclomoteurs -- nous traitons le coeur du problème pour les usagers. Nous faisons office de dernier rempart avant les longs trajets qu'ils entreprennent », a-t-il précisé.

En implantant cette station, l'entreprise réaffirme son rôle déterminant dans la réduction significative des risques d'accidents et le renforcement de la sécurité des usagers en Côte d'Ivoire.