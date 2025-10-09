Cote d'Ivoire: Football / Détection de talents - Le Milan AC séduit par le pays

A l'instar du Benfica de Lisbonne, le Milan AC, mythique club italien, va ouvrir sa première académie de football en Afrique. La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter cette école, grâce à Detect Pro Fund, le premier fonds d'investissement dédié au football. Il a pour vocation de détecter les talents, les former et leur permettre d'embrasser une carrière professionnelle. C'est la ville de Dimbokro, dans le centre du pays, qui abritera les installations de cette académie. Elle sera bâtie sur 2 hectares et recevra environ 64 pensionnaires.

Selon Mike Coffie, Pdg de Detect Pro Fund, le déficit d'infrastructures et de formation, malgré les talents dont regorge l'Afrique, est l'une des motivations de la construction de cette infrastructure.

« Plus qu'un centre de formation, elle incarne une vision : celle d'offrir aux jeunes talents de Côte d'Ivoire et de la sous-région un cadre d'excellence alliant la rigueur du football européen et l'énergie du football africain », a-t-il déclaré lors de la conférence de lancement, le 7 octobre, à Cocody.

Le démarrage effectif de cette Milan AC Academy Pro est prévu dans le courant du mois de novembre, avec les catégories U15 et U17. Ils seront instruits sur les valeurs et la philosophie du club lombard.

En plus du football, les pensionnaires poursuivront les études. Les premiers résultats de cette formation devaient être perçus d'ici 3 à 5 ans. Les meilleurs pourront intégrer le club italien ou d'autres clubs européens.

Les émissaires du club italien, notamment Deniel Azolini, le directeur technique de Milan AC Academy Pro et de Adolfo Gati, le manageur étaient présents lors du lancement. L'académie se veut un modèle économique et social. « Les détections se feront dans les milieux défavorisés et nous allons créer des emplois », a souligné Mike Coffie.