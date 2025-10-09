Angola: Le ministre de la Justice souligne l'importance de la séparation des pouvoirs

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, a souligné ce mercredi, à Luanda, l'importance de la séparation des pouvoirs en tant que « pilier structurant de l'État de droit et démocratique », fondé sur la multiplicité de l'exercice du pouvoir public.

S'exprimant à l'ouverture du 2e Sommet du Forum des Conseils supérieurs de la Justice de la CPLP, le ministre a déclaré que la séparation des pouvoirs est dynamique et permet l'interdépendance des fonctions, garantissant le fonctionnement de l'État et des autorités publiques grâce aux contre-pouvoirs bien connus.

Cependant, le ministre Marcy Lopes, qui s'exprimait au nom du résident de la République, João Lourenço, a soutenu qu'elle s'applique non seulement à ce que la Constitution établit, qu'elle l'autorise ou l'interdise, mais aussi à tout ce que font et ne font pas les institutions publiques et privées.

"Par conséquent, l'autonomie administrative et financière du pouvoir judiciaire ne peut pas être considérée comme séparée du Parlement, qui approuve les renforcements financiers pour les quotas ordinaires et extraordinaires", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il existe un certain rôle pour le Gouvernement, qui détermine les règles de leur mise en oeuvre.

De même, il a souligné que le pourvoi des postes vacants de juges dans les tribunaux supérieurs se fait par le biais de procédures où les pouvoirs législatif et exécutif adoptent des actes réglementaires, définitifs et exécutoires, ce qui, selon le ministre, constitue un autre aspect.

Marcy Lopes a souligné que l'interdépendance des fonctions joue un rôle de dialogue dans les relations institutionnelles, permettant un rapprochement entre les trois pouvoirs souverains de l'État (exécutif, législatif et judiciaire).

Il a souligné que, dans l'exercice de l'autonomie législative et financière du pouvoir judiciaire, les tribunaux ne définissent pas la politique de justice, qui est donc une tâche exclusivement réservée au pouvoir exécutif.

Le ministre de la Justice a rappelé que les tribunaux sont responsables de la définition du droit, et qu'ils le font en jouissant d'une autonomie administrative et financière. Ils peuvent recruter du personnel et déterminer leurs dépenses budgétaires conformément à la loi, sans intervention des autres pouvoirs de l'État.

« En d'autres termes, la séparation des pouvoirs est synonyme d'autonomie », a-t-il déclaré.

Le Sommet, qui se termine jeudi, se déroule dans le cadre de la Présidence du Forum des Conseils Supérieurs de Justice de la CPLP détenue par l'Angola et compte sur la participation de délégations du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, du Portugal, de São Tomé et Príncipe et du Timor Oriental, en plus d'entités et d'invités nationaux.