Angola: Le Président de la République en déplacement à Bruxelles

Luanda — Le Président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, a quitté la capitale ce mercredi, à destination de Bruxelles (Belgique), où il prendra part à la deuxième édition du Global Gateway Forum.

À son départ, le Chef de l'État angolais a été salué par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, ainsi que par plusieurs hauts responsables de l'Exécutif.

Au cours de cette rencontre internationale, prévue pour le jeudi 9 octobre, le Président João Lourenço interviendra au nom de l'Union africaine. Il partagera la tribune avec d'éminentes personnalités de la scène mondiale, parmi lesquelles la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le Global Gateway Forum constitue une initiative de l'Union européenne visant à renforcer ses partenariats stratégiques avec d'autres régions du monde. Il ambitionne de promouvoir des collaborations dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'énergie, la transition numérique et la recherche scientifique, dans une optique de croissance durable et inclusive.

Cet événement réunit des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'organisations multilatérales, des institutions financières ainsi que des acteurs du secteur privé, afin d'échanger sur les perspectives et les défis liés aux partenariats mondiaux dans le contexte géopolitique actuel.