Angola: La Région judiciaire Nord veut renforcer le contrôle des périodes de détention provisoire

Ndalatando — Les participants à la formation sur « Les périodes de détention provisoire, l'exécution des peines/mesures de sécurité et le droit pénitentiaire » ont recommandé de renforcer le contrôle de leur application et la communication entre les organismes impliqués dans l'administration de la justice.

Ces recommandations figurent dans le communiqué final de l'événement, qui s'est tenu les 6 et 7 octobre à Ndalatando, dans la province de Kwanza-Norte.

Selon ce communiqué, les participants ont également conclu que l'absence d'indication de la date d'arrestation du prévenu sur les mandats d'arrêt complique le calcul des périodes de détention provisoire.

Le document indique que cette situation est aggravée par l'absence de nomination de juges chargés de garantir les zones de détention provisoire au sein des tribunaux.

Le communiqué conclut que ces problèmes fragilisent le système judiciaire et compromettent la garantie des droits et libertés fondamentaux des citoyens incarcérés.

Le problème de la détention provisoire excessive, des peines expirées, de l'absence de certificats de condamnation, de l'absence de règlement des comptes et de l'absence de sanctions dans les dossiers individuels des détenus sont, entre autres, des questions qui préoccupe l'organe de contrôle de la légalité dans les provinces de Cuanza-Norte, Malanje, Uíge et Zaïre.

La formation s'adressait aux magistrats, procureurs et autres professionnels de la justice de la région judiciaire du Nord du pays, qui comprend ces quatre provinces.

Promue par le Bureau du Procureur général (PGR), en partenariat avec le Service pénitentiaire, cette formation vise à prendre des mesures pour réduire l'application excessive de cette mesure coercitive procédurale.

Deux panels ont abordé des sujets tels que le suivi des durées de détention provisoire au regard des lois de procédure pénale et pénitentiaire, l'exécution des peines et des mesures de sécurité, ainsi que la répartition des dossiers entre les tribunaux et les bureaux du PGR.