Angola: Le ministre Téte António souligne le rôle stratégique de la diplomatie

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères, Téte António, a souligné ce mardi à Luanda le rôle stratégique de la diplomatie dans la consolidation de la souveraineté nationale, la pacification de l'Afrique et la réponse aux défis contemporains de la politique étrangère.

Dans son discours de clôture de la conférence commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance et de la diplomatie angolaises, le ministre a déclaré que « la diplomatie a été et demeure la première ligne de défense de la souveraineté nationale ».

Selon lui, la conférence a constitué un exercice de mémoire, d'évaluation et de vision stratégique du parcours de la diplomatie angolaise, de la lutte pour l'autodétermination à la dynamique de l'ordre international actuel.

Modernisation et valorisation de la carrière diplomatique

Conscient des défis internes auxquels l'institution qu'il dirige est confrontée, le ministre a réitéré son engagement à valoriser les diplomates et le personnel par la modernisation des services, la formation continue, la numérisation et la révision des rémunérations.

« La diplomatie moderne a besoin de professionnels qualifiés, motivés et reconnus », a-t-il souligné.

Diplomatie économique, climatique et communautaire

Le rôle de la diplomatie angolaise dans la mobilisation des ressources pour le développement durable, la lutte contre le changement climatique et la protection des communautés angolaises à l'étranger a également été souligné.

« La diplomatie angolaise doit continuer d'être à la fois axée sur l'économie et le climat, contribuant à la mobilisation des ressources et à la mise en oeuvre des engagements de l'Agenda de Paris pour le climat, de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie angolaise a souligné la nécessité de trouver de nouvelles formes de financement public et privé pour les projets structurants du pays et le développement humain durable.

« Au niveau consulaire et communautaire, nous continuerons d'accorder la priorité à la protection des communautés angolaises à l'étranger, à leur intégration dans les sociétés d'accueil et à la promotion de la diaspora angolaise comme pont pour le savoir, l'investissement et la culture », a-t-il souligné.

Par ailleurs, Téte António a réaffirmé son engagement en faveur d'une politique étrangère adaptée aux exigences du monde moderne, guidée par les principes de souveraineté, de coopération et de solidarité multilatérale.

« Que cette conférence marque le début d'une nouvelle étape de modernisation et d'affirmation de notre diplomatie », a-t-il conclu.

Pendant deux jours de conférences, les diplomates ont abordé les thèmes suivants : « La contribution de la diplomatie angolaise à l'accession à l'indépendance nationale », « Les acquis de la politique étrangère angolaise et son rôle dans la pacification de l'Afrique », « Les défis de la nouvelle géopolitique mondiale », « Les défis internes de la diplomatie angolaise » et « La diplomatie économique, climatique et communautaire ». MGM/SC/LUZ